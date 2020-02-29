Конструктор прошивок!

ESP8266 SoC Поддерживаемые возможности, сенсоры, сервисы...
Датчики: BMP 085/180, 1-wire DS18B20, DHT 11/21/22,
LM75, INA219, DS1621, BH1750, AM2321,
BME280, SHT21/SI7021, SHT1x, MAX6675, PZEM-004T, CO2 MH-Z1x
Сервисы: wunderground.com, Thingspeak.com, myddns.ru
(DDNS), flymon.net, Gismeteo.ru,
MajorDoMo, Narodmon.ru, sms.ru, MQTT, TCP, Zabbix
Железо: RTC DS1307, RTC DS3231, ADC PCF8591, ADC
MCP3201, GPIO PCF8574, GPIO MCP23017,
GPIO 74HC595, PCF8583, RC 433/315, IR, FM, Livolo, NRF24, Stepper, SIM800 SMS, SD Card
Системные: NTP, I2C, Telnet, HTTP, GPS, Calendar, GPIO,
OTA, Deep sleep, Counter, Interrupts,
Software PWM, UART, Scheduler, Thermostat, Code designer, Logic, UART bridge
Экраны: LCD 1602/1604/2004, OLED SSD1306, TFT ILI9341,
TM1637, MAX7219, HT1632, Nextion
HMI, MAX7219
Бета: GP2Y1010AU0, HX711, ADC ADS1115, VZ-89T, Touch,
TSL2561, iButton
Быстрый старт без регистрации: без OTA 0x00000.bin и с OTA 0x00000.bin
рекомендуется перед прошивкой прошить бланк 0x00000 blank1m.bin, и конечно не забудьте выбрать перед прошивкой режим 1 МБайт в своей программе, с OTA версия даёт возможность получать исправления багов в один клик
Что нового
- 20.08.20 - Обновлена библиотека GPRS на ESP32. Добавлена поддержка SIM7600
- 15.08.20 - Обновлен SDK на чипе ESP32
- 20.05.20 - Добавлена отправка изображения с esp32 cam в ICQ
- 20.05.20 - Добавлена поддержка управления через ICQ
- 10.05.20 - Добавлена опция BT HUB на ESP32 для чтения Bluetooth датчиков и других устройств
- 02.05.20 - У TFT добавлен поворот на 180 и поддержка нескольких разрешений дисплеев
- 30.04.20 - Добавлена поддержка нескольких MCP23017
- 07.04.20 - Добавлена поддержка ICQ в RTOS прошивках
- 29.02.20 - Добавлен метеосервис OpenWeatherMap
- 22.02.20 - Добавлены новые параметры i и m в опции ModBus мастер
- 18.02.20 - Рефакторинг опции LCD дисплея. Добавлен русский язык и перенос по enter
- 15.02.20 - У датчиков DS18B20 увеличено количество знаков после запятой на esp8266
- 15.02.20 - Крупный рефакторинг кода на esp8266 - возможны ошибки
- 09.02.20 - У датчиков DS18B20 увеличено количество знаков после запятой на RTOS прошивках
- 09.02.20 - Крупный рефакторинг кода на RTOS прошивках - возможны ошибки
- 01.02.20 - Датчик DS18B20 сейчас может работать через I2C конвертер DS2482
- 26.01.20 - Добавлена отправка изображения с esp32 cam в Telegram
- 19.01.20 - Добавлена возможность отправки изображения на сервер из esp32 cam
- 20.12.19 - Lora Node: Сейчас шаблон отправки задается на вкладке lora
- 04.12.19 - На RTOS прошивках имеются небольшие изменение в интерфейсе настройки и добавлена поддержка ОТАА и плана частот
- 02.11.19 - Добавлена поддержка "не съезжающих" настроек на esp8266
- 19.10.19 - Добавлен экспорт/импорт настроек ESP32 и ESP8266 RTOS
- 12.10.19 - Добавлено "не съезжающее" хранение настроек ESP32 и ESP8266 RTOS
- 03.10.19 - Добавлен новый вариант веб сервера на ESP32 и ESP8266 RTOS
- 25.07.19 - Добавлены логические выражения в текстовых опциях
- 20.07.19 - Добавлена поддержка ModBus на ESP8266
- 09.05.19 - Добавлены датчики HDC1080(влажность) и PMS5003 (пыль)
- 24.01.19 - Исправление опции Narodmon.ru get связанное с большими числами ID
- 04.01.19 - Добавлена опция ModBus master с базовыми функциями на ESP32
- 17.12.18 - Добавлена опция энкодера с базовыми функциями
- 17.11.18 - Значительно расширены возможности Interpreter до версии 2
- 04.11.18 - На опции GPIO Keys сейчас доступна ручная установка полярности
- 03.11.18 - Добавлена поддержка EEPROM в проект
- 28.10.18 - Добавлена поддержка MAX31865 для подключения аналоговых датчиков pt100/pt1000
- 09.10.18 - Прошивку на Nextion сейчас можно загружать через веб интерфейс ESP32
- 07.10.18 - Значительно расширен функционал работы дисплеев Nextion
- 14.09.18 - Добавлена опция UART HTTP bridge для подключения внешнего м/к с пробросом веб, датчиков и gpio
- 19.08.18 - Добавлена опция GPIO Keys для управления через кнопки, в том числе и через долгое нажатие
- 15.07.18 - Исправлена работа опции Gismeteo на ESP8266
- 10.06.18 - Добавлена поддержка NetBIOS, MDNS и СaptiveРortal на модулях ESP32
- 10.03.18 - Добавлена поддержка LoRa на модулях ESP8266, идет отладка
- 19.02.18 - Добавлена поддержка вывода названия текущего трека в опции интернет радио
- 19.02.18 - Добавлена поддержка сервоприводов через ШИМ PCA9685
- 18.02.18 - Добавлена поддержка 16 канального ШИМ PCA9685
- 15.02.18 - Добавлен одно-канальный i2C ЦАП MCP4725
- 08.02.18 - MP3/WAV плеер выделен в отдельную опцию
- 06.02.18 - TFT дисплей на ESP32 сейчас может выводить JPG и BMP картинки
- 05.02.18 - В опции Sonoff POW появилась калибровка напряжения и тока