Конструктор прошивок!

ESP8266 SoC Поддерживаемые возможности, сенсоры, сервисы...

Датчики: BMP 085/180, 1-wire DS18B20, DHT 11/21/22, LM75, INA219, DS1621, BH1750, AM2321, BME280, SHT21/SI7021, SHT1x, MAX6675, PZEM-004T, CO2 MH-Z1x

Сервисы: wunderground.com, Thingspeak.com, myddns.ru (DDNS), flymon.net, Gismeteo.ru, MajorDoMo, Narodmon.ru, sms.ru, MQTT, TCP, Zabbix

Железо: RTC DS1307, RTC DS3231, ADC PCF8591, ADC MCP3201, GPIO PCF8574, GPIO MCP23017, GPIO 74HC595, PCF8583, RC 433/315, IR, FM, Livolo, NRF24, Stepper, SIM800 SMS, SD Card

Системные: NTP, I2C, Telnet, HTTP, GPS, Calendar, GPIO, OTA, Deep sleep, Counter, Interrupts, Software PWM, UART, Scheduler, Thermostat, Code designer, Logic, UART bridge

Экраны: LCD 1602/1604/2004, OLED SSD1306, TFT ILI9341, TM1637, MAX7219, HT1632, Nextion HMI, MAX7219

Бета: GP2Y1010AU0, HX711, ADC ADS1115, VZ-89T, Touch, TSL2561, iButton

Быстрый старт без регистрации: без OTA 0x00000.bin и с OTA 0x00000.bin

рекомендуется перед прошивкой прошить бланк 0x00000 blank1m.bin, и конечно не забудьте выбрать перед прошивкой режим 1 МБайт в своей программе, с OTA версия даёт возможность получать исправления багов в один клик

Что нового